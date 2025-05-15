"أصوات متناغمة" أمسية شعرية دولية في بيت السناري

يستضيف بيت السناري الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أمسية شعرية وفنية دولية بعنوان "أصوات متناغمة"، وذلك السبت المقبل الموافق 17 مايو 2025، الساعة 6 مساء، والتي تنظمها "أطياف للنشر والتوزيع" و"Sulfur Editions"، ضمن ملتقى "Interwoven Voices: Cairo"، وتُدير الأمسية الكاتبة والروائية المصرية الدكتورة صفاء النجار، وتشارك في الترجمة سمية عبد الوهاب.

وتشهد الأمسية مشاركة نخبة مرموقة من الشعراء والفنانين العالميين، حيث تتنوع العروض بين الشعر، والفن البصري، والموسيقى التجريبية. يتضمن البرنامج عرضًا صوتيًا/بصريًا للفنان الإيطالي Niet FN، المتخصص في الفن الصوتي التجريبي، بمشاركة الفنان التشكيلي والشاعر المصري محسن البلاسي.

ويشارك في الأمسية الشعراء:

يانج ليان (الصين)، الشاعر الشهير، المرشح لجائزة نوبل في الأدب 2024، والحائز على جائزة زبيجنيو هربرت الأدبية الدولية 2024، ويُعد من أبرز الشعراء الأحياء في الصين.

ريس تريمبل (ويلز)، الشاعر والمترجم والناقد والموسيقي والفنان التشكيلي.

شربل داغر (لبنان)، الشاعر والأكاديمي المعروف.

أنجليكا سين (ألمانيا)، الكاتبة والفنانة والمحاضرة.

فلورين دان برودان (رومانيا)، الشاعر والفنان التشكيلي.

الدكتورة غادة كمال (مصر)، الكاتبة والفنانة التشكيلية.

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