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ثقافة وفنون

ريم بسيوني تناقش "معنى التوحيد والتوكل" في فكر الإمام الغزالي ببيت السناري

الكاتبة ريم بسيونى،
الكاتبة ريم بسيونى، فيتو

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ندوة جديدة للدكتورة والكاتبة ريم بسيوني تناقش من خلالها "معنى التوحيد والتوكل" في فكر الإمام الغزالي، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، في تمام الساعة الـ 7 مساءً.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة "تاريخ الفكر الصوفي وأسرار اللغة"، وفي سياق "رحلة البحث عن السعادة"، حيث تسلط الضوء على فكر الإمام الغزالي، من خلال توضيح معنى التوحيد والتوكل، ودورهما المحوري في بناء تجربة إيمانية عميقة وتحقيق السلام الداخلي.

وتعد الندوة دعوى لكل باحث عن المعنى والطمأنينة في خضم تحديات الحياة المعاصرة، واستلهام حكمة خالدة من أحد أعظم المفكرين وهو الامام الغزالى، برؤية تحليلية عميقة تقدمها الدكتورة ريم بسيوني.

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