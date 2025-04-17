بيت السناري يستضيف فعاليات الدورة الأولى لملتقى القاهرة الدولي للحكي

يستضيف بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، مجموعة من فعاليات الملتقى الدولي للحكي في دورته الأولى، والتي تحمل اسم المخرج "حسن الجريتلي". وتتضمن الفعاليات ورش حكي، وعروضًا فنية، ودورات تدريبية، مما يجعله حدثًا ثقافيًا بارزًا في القاهرة.

فعاليات الملتقى الدولي للحكي بدورته الأولى

ويتضمن الملتقى الدولى للحكي عدد من الفعاليات ومنها ورش الحكي، حيث يقدم الملتقى مجموعة متنوعة من ورش الحكي التي تهدف إلى تعليم فن الحكي وتطوير مهارات المشاركين في سرد القصص. وتغطي الورش جوانب مختلفة من الحكي، بما في ذلك تقنيات السرد، وتصميم الشخصيات، وبناء الحبكة.

العروض الفنية

ويتضمن الملتقى عروضًا فنية متنوعة تجمع بين الحكي والموسيقى والمسرح. وتهدف العروض إلى تقديم تجارب فنية مميزة للجمهور وإبراز قوة الحكي في التواصل والتعبير.

الدورات التدريبية

ويقدم الملتقى دورات تدريبية متخصصة في مجالات ذات صلة بالحكي، مثل الكتابة الإبداعية، والارتجال، والتواصل الفعال. وتهدف الدورات إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في هذه المجالات.

انعقاد الملتقى الدولي للحكي بدورته الأولى

يعد الملتقى الدولي للحكي حدثًا ثقافيًا هامًا يهدف إلى إحياء فن الحكي وتقديمه للجمهور بطرق مبتكرة وجذابة. ويوفر الملتقى منصة للتواصل والتبادل الثقافي بين الحكائين والفنانين والجمهور، مما يساهم في إثراء المشهد الثقافي في مصر والعالم العربي.

جدول فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للحكي ببيت السناري

ورشة حكي للاطفال

الحكائة عزة موسى

الخميس ١٧ أبريل

من ٤ إلى ٦ م

ليلة مع الاطفال

الحكواتي هيثم شكري

الخميس ١٧ أبريل

من ٧ إلى ٩ م

عرض لماذا لا يقفز الضفدع

«بيرفورم آرت»

إخراج هبة مؤنس

الجمعه ١٨ أبريل، ٨ مساء

ورشة الحكي للاطفال

الحكائة هناء الخواجة

السبت ١٩ أبريل

من ٤ إلى ٦ م

عرض السلطانية

إخراج حنان الطاهر

الأحد ٢٠ أبريل، ٨ مساء

عرض حكايات من أزقة العالم الثالث

فرقة مسرح الشنطة

الإثنين ٢١ ابريل

الساعة ٦ مساء

عرض حكاية مشروع عربية الحواديت

هيثم عبد ربه

الإثنين ٢١ أبريل

الساعة ٦:٣٠ مساء

عرض حكاية على جسر الحواديت

أبو العباس محمد

الإثنين ٢١ أبريل

الساعة ٧ مساء

بيت السناري

بيت السناري هو مركز ثقافي يقع في حي السيدة زينب بالقاهرة. يهدف البيت إلى نشر الثقافة والوعي بالتراث المصري والعربي، وتقديم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة للجمهور. ويعد بيت السناري جزءًا من قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

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