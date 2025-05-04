"العمارة البيئية والتراث"، ندوة في بيت السناري

ينظم قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان “العمارة البيئية والتراث: رحلة في فلسفة العمارة”، وذلك في تمام السادسة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 10 مايو الجاري، بمقر بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية بالسيدة زينب بالقاهرة.

ويأتي ذلك لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث المعماري الأصيل، بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية، ولضمان استمراريته كمصدر إلهام للأجيال القادمة وركيزة للتنمية المستدامة.

ويحاضر في الندوة الدكتور ميسرة عبد الله حسين عضو هيئة التدريس بكلية الآثار، بجامعة القاهرة، والمهندس جواد حشيش.

ندوة فلسفة العمارة البيئية والتراثية

وستتناول الندوة مناقشة فلسفة العمارة البيئية والتراثية، وكيفية الاستفادة من التراث المعماري في تصميم مباني معاصرة متوافقة مع البيئة، كما ستتطرق إلى أهمية الحفاظ على الهوية المعمارية للمباني التاريخية وإعادة إحيائها.

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