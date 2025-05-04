الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"العمارة البيئية والتراث"، ندوة في بيت السناري

ندوة العمارة البيئية
ندوة العمارة البيئية والتراث، فيتو

ينظم قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان “العمارة البيئية والتراث: رحلة في فلسفة العمارة”، وذلك في تمام السادسة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 10 مايو الجاري، بمقر بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية بالسيدة زينب بالقاهرة.

ويأتي ذلك لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث المعماري الأصيل، بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية، ولضمان استمراريته كمصدر إلهام للأجيال القادمة وركيزة للتنمية المستدامة. 

ويحاضر في الندوة الدكتور ميسرة عبد الله حسين عضو هيئة التدريس بكلية الآثار، بجامعة القاهرة، والمهندس جواد حشيش. 

ندوة فلسفة العمارة البيئية والتراثية

وستتناول الندوة مناقشة فلسفة العمارة البيئية والتراثية، وكيفية الاستفادة من التراث المعماري في تصميم مباني معاصرة متوافقة مع البيئة، كما ستتطرق إلى أهمية الحفاظ على الهوية المعمارية للمباني التاريخية وإعادة إحيائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيت السنارى الأثري مكتبه الإسكندرية السيدة زينب قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية التراث المعماري

مواد متعلقة

بيت السناري يستضيف فعاليات الدورة الأولى لملتقى القاهرة الدولي للحكي

بيت السناري يشهد الدورة 12 من "ليالي المقامات الروحية"
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن جوريون

الكرواتي سلافن بيليتش يدخل ترشيحات خلافة كولر في قيادة الأهلي

كلام نهائي، أكرم توفيق خارج قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لضم زين الدين بلعيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية