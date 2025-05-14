مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة سوزوكى، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الكيلو 55، باتجاه القاهرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد الكيلو 55 بنطاق محافظه الفيوم، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين ان السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، أدت الي فقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، واقي شخص مصرعه وأصيب اخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصاب الي المستشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم.

و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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