جنايات الفيوم تحيل أوراق قضية مقتل الطفلة سما إلي المفتي

قررت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، إحالة أوراق المتهمة "جيهان.ر. أ " 38 عاما، ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها، لإدانتها بقتل الطفلة "سما. ع "، 4 سنوات، مقيمة بقرية ابجيح، بمركز الفيوم، وحددت جلسة الأول من شهر يونيوالمقبل للنطق بالحكم.

قصة ضحية القرط الذهبي

كانت قد تمكنتِ الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم من كشف غموض العثور على جثة طفلة مقتولة داخل جوال وملقاة أمام منزل أسرتها بقرية أبجيج بدائرة مركز الفيوم، فقد كشفت تحريات مباحث مركز شرطة الفيوم، أن «ج.م،38 عامًا» ربة منزل اختطفت الطفلة من أمام منزل أسرتها وقتلها لسرقة قرطها الذهبي، ثم وضعتها داخل جوال وألقتها أمام المنزل من جديد، وتم ضبط المتهمة، وخلال التحقيقات اعترفت بقتل الطفلة مؤكدة أنها خنقتها وسرقة قِرطها الذهبى ووضتعها فى جوال وألقتها أمام منزل والدها، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة.

وقد استقبلت أ أسرة الطفلة الصحية القرار بالزغاريد، فرحين بحكم القصاص في انتظار الحكم النهائي بإعدام المتهمة، لتقبل العزاء في ابنتهم

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