استُشهد النقيب أدهم أيمن الشرقاوي، معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته خلال تنفيذ مأمورية أمنية لضبط عناصر جنائية شديدة الخطورة بقرية الكداية التابعة لدائرة المركز، حيث سقط شهيدًا أثناء أداء واجبه الوطني.

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

وعُرف الفقيد بين زملائه وأهالي المنطقة بدماثة خلقه وإخلاصه الشديد في عمله، كما كان محبوبًا من الجميع لما تحلّى به من أخلاق رفيعة وتفانٍ في أداء مهامه.

وسادت حالة من الحزن بين زملائه وأصدقائه فور إعلان نبأ استشهاده، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء، التي عبّرت عن مدى الحزن على فقدان أحد رجال الشرطة المخلصين.

ومن المقرر تشُيّيع جثمان الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة، يشارك بها القيادات الأمنية والتنفيذية، وسط حالة من الحزن والأسى بين المشاركين.

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وفي هذا السياق، نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ببالغ الحزن والأسى، استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي، مؤكدًا أن الفقيد كان مثالًا للضابط المخلص والمحب لوطنه.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الشهيد وزملائه من رجال الشرطة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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