الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

تفاصيل استشهاد النقيب
تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

استُشهد النقيب أدهم أيمن الشرقاوي، معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته خلال تنفيذ مأمورية أمنية لضبط عناصر جنائية شديدة الخطورة بقرية الكداية التابعة لدائرة المركز، حيث سقط شهيدًا أثناء أداء واجبه الوطني.

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

 

وعُرف الفقيد بين زملائه وأهالي المنطقة بدماثة خلقه وإخلاصه الشديد في عمله، كما كان محبوبًا من الجميع لما تحلّى به من أخلاق رفيعة وتفانٍ في أداء مهامه.

محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة الدفاع بمجلس النواب

تفاصيل ندوة الداخلية حول الترابط الأسري ودوره في دعم الأمن المجتمعي

وسادت حالة من الحزن بين زملائه وأصدقائه فور إعلان نبأ استشهاده، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء، التي عبّرت عن مدى الحزن على فقدان أحد رجال الشرطة المخلصين.

ومن المقرر تشُيّيع جثمان الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة، يشارك بها القيادات الأمنية والتنفيذية، وسط حالة من الحزن والأسى بين المشاركين.

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
وفي هذا السياق، نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ببالغ الحزن والأسى، استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي، مؤكدًا أن الفقيد كان مثالًا للضابط المخلص والمحب لوطنه.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الشهيد وزملائه من رجال الشرطة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادهم الشرقاوي المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استشهاد الطب الشرعي النيابة العامة جنازة عسكرية جثمان الشهيد شرطة اطفيح

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق الدقهلية.. مدرس يتحرش بطالبات مدرسة بالإسكندرية.. وطعن سفاح التجمع على حكم إعدامه 15 مارس المقبل

حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قطع سلاح وتنفذ 815 حكما قضائيا

حملة أمنية في أسيوط تضبط 22 قضية مخدرات وتنفذ 501 حكم قضائي

أمن المنافذ يحرر 37 قضية متنوعة من بينها جلب مخدرات وتزوير مستندات

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

رادار المرور يلتقط 705 مخالفات تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

18 طعنة وجثة في المصرف.. جريمة تهز قرية ميت حبيش بالغربية.. مقتل صاحب محل أدوات منزلية بسبب الطمع

ضبط سائقي ميكروباص و4 تكاتك بعد استعراضات خطرة في الإسكندرية

الأكثر قراءة

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2025

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

باستخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات، مزاعم عبرية حول عملية السرداب لاغتيال أبو عبيدة ومحمد السنوار

القبض على سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع الخامس

بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط

تقلبات حادة وسريعة، الأرصاد تكشف قصة العاصفة شيماء

مدرس يتحرش بطالبات مدرسة صناعية داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

تفسير رؤية التاج فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

موسم الحج 2025، ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية