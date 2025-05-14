الأربعاء 14 مايو 2025
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طريقة عمل المنسف الأردني بالخطوات الأصلية

المنسف الأردني، فيتو
المنسف الأردني، فيتو

طريقة عمل المنسف الأردني، المنسف من الأكلات الشامية الشهيرة التي تقدم منذ زمن بعيد ولها مذاق طيب ومميز وشهرة واسعة بالعالم.

وطريقة عمل المنسف الأردني، سهلة وبسيطة بشرط اتباع خطوات التحضير الصحيحة حتى يكون بنفس المذاق الأصلي، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المنسف الأردني.

مكونات عمل المنسف الأردني:

2 كيلو لحم ضأن (يفضل من الفخذ أو الرقبة)

1 قرص جميد (أو 2 كوب لبن جميد سائل)

3 أكواب أرز

خبز شراك أو صاج

1 بصلة مقطعة أرباع

بهارات (قرفة، حبهان، ورق غار، فلفل أسود، ملح)

ربع كوب لوز وصنوبر محمص

ماء حسب الحاجة

طريقة عمل المنسف الأردني:

  • ينقع قرص الجميد في ماء دافئ من الليلة السابقة، ثم يخلط بالخلاط حتى يصبح سائل ناعم.
  • يغلى اللحم مع البصل والبهارات حتى ينضج.
  • يزال الريم باستمرار بعد النضج، ويصفى اللحم ويحتفظ بالمرق.
  • يوضع اللبن الجميد في قدر على النار، ويحرك باستمرار حتى يغلي.
  • يضاف مرق اللحم بالتدريج حتى يصل إلى القوام المطلوب، ثم تضاف قطع اللحم ليغلي مع اللبن قليلا.
  • يطهى الأرز بالطريقة المعتادة مع قليل من الزيت والملح.
  • يفرد خبز الشراك في صينية كبيرة، ويسكب قليل من اللبن فوق الخبز، ثم يوضع الأرز، وفوقه اللحم، ويسكب اللبن الساخن على الوجه.
  • يزين باللوز والصنوبر، ويقدم ساخنًا.
  • والمنسف ليس مجرد وجبة، بل هو رمز للضيافة والكرم في الثقافة الأردنية، ويتطلب إعداده مهارة ووقتا، لكنه يستحق كل الجهد لما له من طعم رائع ومكانة خاصة في القلب.
طريقة عمل المنسف الأردني 
طريقة عمل المنسف الأردني 

ولعمل الكبسة باللحمة 

مكونات عمل الكبسة باللحمة: 

كيلو جرام واحد من لحم الضأن أو العجل (مقطّع إلى قطع كبيرة)

2 كوب أرز بسمتي

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

حبتان طماطم مفرومتان

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

حبة فلفل أخضر حار (اختياري)

5 أكواب ماء

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

ورقتان من ورق الغار

ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل الكبسة باللحمة:

  • في قدر كبير، ضعي الزيت أو السمن على نار متوسطة وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيا.
  • أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.
  • أضيفي قطع اللحم وقلبيها حتى تتغير لونها من جميع الجوانب.
  • أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم واستمرّي في التقليب.
  • أضيفي الكركم، الكمون، القرفة، الكزبرة، الهيل، الفلفل الأسود، وورق الغار.
  • اخلطي المكونات جيدا حتى تمتزج التوابل مع اللحم.
  • أضيفي الماء وقلبي، ثم اتركي اللحم على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، أو حتى ينضج اللحم تماما.
  • اغسلي الأرز بسمتي جيدًا وانقعيه لمدة 30 دقيقة.
  • بعد أن ينضج اللحم، أخرجي قطع اللحم من القدر وضعيها جانبًا.
  • صفي الأرز من الماء وأضيفيه إلى مرق اللحم المتبقي في القدر.
  • إذا كان المرق غير كافٍ لطهي الأرز، أضيفي المزيد من الماء بحيث يغطي الأرز بمقدار 1 سم تقريبًا.
  • غطي القدر واتركي الأرز يطهى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز.
  • بعد أن ينضج الأرز، أعيدي اللحم إلى القدر فوق الأرز.
  • قدمي الكبسة ساخنة مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء.
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طريقة عمل الكبسة بالفراخ، أكلة لذيذة وسريعة ليوم الجمعة

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طريقة عمل الكبسة باللحمة، لغداء مميز وللعزومات

 

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