الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

تتجاوز الـ100 جنيه، ارتفاع بأسعار فاكهة الصيف بالبحيرة (فيديو وصور)

أسعار الفاكهة بالبحيرة،
أسعار الفاكهة بالبحيرة، فيتو

ارتفعت اسعار فاكهة الصيف بمحافظة البحيرة هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار العام الماضي حيث تتجاوز بعض الأنواع سعر 100 للكيلو الواحد مما أثار غضب المواطنين نظرا لهذا الارتفاع الكبير، وننشر أسعار الفاكهة بالأسواق  بالمحافظة حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار.

 

اسعار الفاكهة بالبحيرة، فيتو
اسعار الفاكهة بالبحيرة، فيتو
اسعار الفاكهة بالبحيرة، فيتو
اسعار الفاكهة بالبحيرة، فيتو

أسباب ارتفاع اسعار الفاكهة 

وأشار نور محمد، أحد بائعي الفاكهة بمحافظة البحيرة، إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام نظرا للارتفاع في أسعار البنزين والسولار والذي أثر بدوره على باقي المنتجات وخاصة أن الفاكهة تأتي من عدد من وكلات الفاكهة من محافظة الإسكندرية كما يتطلب زيادة في الأسعار لأغراض النقل.


 

وأكد أن خلال الأيام القادمة ومع ارتفاع درجة الحرارة ستنخفض أسعار الفاكهة لأنها من الخامات الحساسة التي لا تتحمل درجات الحرارة العالية فتنتشر بالأسواق بشكل كبير مما يعمل على خفض أسعارها وتصبح متاحة للمواطنين.


 

اسعار الفاكهة بالبحيرة، فيتو
اسعار الفاكهة بالبحيرة، فيتو
اسعار الفاكهة بالبحيرة، فيتو
اسعار الفاكهة بالبحيرة، فيتو

 

أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة:-

الخوخ السكري: سعر 55 جنيها للكيلو

المشمش: سعر 100 جنيه للكيلو

العنب: سعر 100 جنيه للكيلو

البرقوق: سعر 120 جنيها للكيلو

الجوافة: سعر 50 جنيها للكيلو

التفاح: يتراوح مابين سعر 80 إلى 100 جنيه للكيلو

الموز: سعر 40 جنيها للكيلو

البطيخ: يتراوح ما بين 30 إلى 150 جنيها للثمرة

البرتقال الصيفي: سعر 30 جنيها للكيلو

الشمام الصحراوي: سعر 25 جنيها للكيلو

الشمام المانجاوي: سعر 20 جنيها للكيلو


 

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