سامية الطرابلسي: مسلسل النص محطة مهمة لي بالدراما التليفزيونية

قالت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي، إن مسلسل “النص”، الذي شاركت في بطولته بمنزلة محطة مهمة لها بالدراما التليفزيونية، حيث لم تكن تتوقع أن يحقق الدور الذي قدمته هذا الصدى الكبير.

وأضافت سامية في تصريح خاص لـ فيتو، أنها كان لديها رغبة شديدة في العمل مع المخرج حسام علي، لكن لم تسمح لهما الظروف في ذلك، حتى رشحها لمسلسل “النص”، الذي وافقت على الفور، رغم أن أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة، وهذا ما أشعرها ببعض القلق، لكنها كان لديها ثقة بفريق العمل.

وأوضحت سامية أنه مع عرض الحلقات الأولى للمسلسل، فوجئت بالعديد من الاتصالات التليفونية من المقربين الذين أشادوا بالمسلسل، وبأدائها للدور، خاصة أنها أول مرة تجسد شخصية أم لشاب في عقده الثاني، وهذا ما أسعدها كثيرًا.

ويبدأ صناع مسلسل النص بقيادة المخرج حسام علي، في تصوير أحداث الجزء الثاني من العمل خلال الأشهر المقبلة، تمهيدًا لعرضه، وحتى الآن لم تحدد الشركة المنتجة توقيت عرضه، ولكن من المرجح بقوة أن يكون العرض خلال شهر رمضان 2026.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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