أخبار مصر اليوم: تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فتح باب التقديم لوظائف معلم رياضيات بالأزهر غدًا.. ومشروعات جديدة في "اقتصادية قناة السويس"

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

شهد اليوم الرئاسي نشاطا كبيرا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

السيسي يتابع تطوير آليات إختيار وتأهيل الكوادر التعليمية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات إختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والاستعانة تحقيقًا لهذا الغرض بموارد الدولة، حيث شهد الاجتماع في هذا الصدد استعراضًا لعدد من محاور التأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض النتائج الإيجابية للتحركات البارزة والمؤثرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى زيارة الرئيس الرسمية إلى جمهورية اليونان، والتي شهدت التأكيد على الزخم الذي تعكسه العلاقات بين البلدين، والذي يتجسد في عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان خلال الزيارة، إلى جانب التوقيع على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين؛ وعددٍ من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات مختلفة.

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، البابا ليو الرابع عشر، بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية.

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يتفقان على استكمال مسيرة الحوار والأخوة الإنسانية

وأعرب شيخ الأزهر، خلال المكالمة الهاتفية، عن تمنياته الطيبة للبابا بالتوفيق في تعزيز السلام والأخوة في العالم، وأكد الرمزان الدينيان ضرورة التضامن وتكثيف الجهود لإنهاء ما يعانيه عالمُنا من حروب وصراعات، مؤكدَين عزمهما على استكمال مسيرة الحوار والأخوة الإنسانية من أجل نشر السلام العالمي.

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يدعوان إلى وقف الحرب في غزة وأوكرانيا والسودان

كما تناول الاتصال الحديث عن الأوضاع المأساوية في غزة وأوكرانيا والسودان وغيرها من الدول التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات؛ حيث أكد شيخ الأزهر والبابا ليو الرابع عشر ضرورة إنهاء الحروب وكافة النزاعات المسلحة التي أودت بحياة الأبرياء حول العالم

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن إتاحة خدمة توثيق عقد بيع السيارة من خلال مكاتبها الرسمية وفروع التوثيق المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن جهودها لتيسير الإجراءات وتسهيل الخدمات على المواطنين.

ووفقا لتعليمات الشهر العقاري، فإن نوع الطلب المقدم لتوثيق بيع السيارة يُسجَّل تحت مسمى "طلب توثيق"، ويُتاح التقديم عليه من قِبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين على حدٍ سواء.

وتتم عملية توثيق العقد من خلال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

يفتح موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز غدا الخميس فتح باب التقديم علي وظائف معلم مادة الرياضيات بالأزهر الشريف وذلك اعتبارا من 15 حتى 29 مايو 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة رياضيات بالأزهر الشريف

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة رياضيات بالأزهر الشريف تتضمن يلي:

الصورة الشخصية.

الرقم القومي ساريا

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الدبلوم التربوي.

إيصال الإيداع البنكي.

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن عقد اجتماعًا مهمًا اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، تناول سبل جذب الاستثمارات في القطاع الصحي، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية في مصر.

توجيه السيسي في الملف الصحي

وأوضح عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التوجه الجديد يندرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أُقرت بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تمكين المواطن من اختيار مقدم الخدمة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، داخل بيئة صحية تنافسية تضمن رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وذلك على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية والصدر بارتداء الكمامات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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