الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: تطوير المنظومة التعليمية والعنصر البشري من أولويات الدولة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأولوية التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة العنصر البشري. 

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات إختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والاستعانة تحقيقًا لهذا الغرض بموارد الدولة، حيث شهد الاجتماع في هذا الصدد استعراضًا لعدد من محاور التأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قناة السويس

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

فرص عمل مغرية بالسعودية براتب 175 ألف جنيه، اعرف التخصصات والشروط

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية