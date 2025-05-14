بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، إلى جانب مناقشة التقارير الدورية المتعلقة بأداء الوزارات والجهات المختلفة.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى آخر تطورات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

كما يناقش المجلس مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات، وتحقيق الانضباط المالي والإداري.

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