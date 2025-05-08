أول رسالة من شيخ الأزهر لـ بابا الفاتيكان الجديد

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر، بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية.

وأعرب فضيلته في تهنئته عن تمنياته لقداسته بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الروحية والإنسانية، مؤكدًا تطلع الأزهر الشريف إلى مواصلة العمل المشترك مع الفاتيكان تحت قيادة البابا الجديد؛ من أجل تعزيز الحوار بين الأديان، وترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية، ونشر ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا للبشرية جمعاء.

أول رسالة من شيخ الأزهر لـ البابا ليو بعد انتخاباه لمنصب بابا الفاتيكان

وكتب “شيخ الأزهر” عبر حسابة الرسمي على منصة “X”:" أتقدَّم بخالص التهنئة إلى البابا ليو الرابع عشر؛ بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية، ونتطلع لاستكمال العمل مع قداسته لترسيخ الحوار بين الأديان، وتعزيز قيم الأخوَّة الإنسانيَّة؛ من أجل نشر السلام العالمي والتعايش المشترك، ومستقبل أفضل للبشرية"

انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست ليشغل منصب البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية

وتم انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست ليشغل منصب البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ليكون بذلك أول أمريكي يصل إلى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.

قال البابا ليو الرابع عشر الأمريكي روبرت بريفوست، في أول كلمات يدلي بها عقب اختياره لمنصب بابا الفاتيكان: السلام عليكم.

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