اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب

اتحاد الكرة، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى جميع الأندية يطالبها بتنفيذ قانون العمل فيما يخص اللاعبين والمدربين الأجانب في كافة الأنشطة الرياضية.

لابد من حصول الأجانب على تصريح عمل

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من وزارة العمل ( الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب)، والذي تشير فيه إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 الذي ينص على عدم مزاولة أي أجنبي العمل داخل البلاد دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل.

اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية الثلاثاء

فيما يعقد مسئولو اتحاد الكرة المصري اجتماعا الثلاثاء المقبل، مع رؤساء وممثلي أندية الدوري الممتاز، من أجل مناقشة شكل الدوري في الموسم الجديد

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة، أن الجميع يتمنى إقامة دوري منتظم في الموسم المقبل، مشيرا إلى الجلسة ستشهد طرح جميع الأفكار المقترحة لكل الأندية، كما سيعرض مسئولو الجبلاية رؤيتهم لشكل المسابقة وستتم مناقشة كل المقترحات للوصول إلى الشكل الأفضل للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

واشتد الصراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري الممتاز قبل 3 جولات من نهاية المسابقة بنظامها الجديد.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري

فيما، انفرد النادي الأهلي بصدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل، وتراجع بيراميدز للوصافة بعد الخسارة أمام البنك الأهلي 4-2 في ختام الجولة الخامسة.

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