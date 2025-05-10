الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

بعد انفراده بالصدارة، ماذا قدم الأهلي في الدوري خلال الموسم الحالي؟

الأهلي
الأهلي

يتربع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب فوز الفريق علي المصري البورسعيدي برباعية وخسارة منافسة بيراميدز أمس أمام البنك الأهلي بنتيجة 4ـ2. 

وكان الأهلي خسر صدارة جدول الترتيب  لصالح فريق بيراميدز، قبل أن يستفيق المارد الأحمر ويستعيد المركز الأول في جدول المسابقة. 

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة أرقام النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تصدره لجدول الترتيب:

الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن 

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة، حيث خاض 22 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز خلالها في 14 مباراة وتعادل في 7 بينما خسر في مباراة واحدة حتي الان. 

الأهلي (5-2) سيراميكا

 زد (0-1) الأهلي 

الأهلي (1-1) الاتحاد السكندري

 البنك الأهلي (0-0) الأهلي 

الأهلي (2-0) المصري 

 الأهلي (0-0) إنبي  

الأهلي (2-0) سموحة 

الأهلي (2-0) الجونة 

 فاركو (1-1) الأهلي

 الأهلي (2-2) بيراميدز 

 مودرن سبورت (1-3) الأهلي

 الأهلي (2-1) بتروجيت 

 الأهلي (1-0) غزل المحلة 

الإسماعيلي (0-4) الأهلي

 الأهلي (1-1) الزمالك

 حرس الحدود (0-1) الأهلي

 الأهلي (2-0) طلائع الجيش
الأهلي (0-3) الزمالك ( نتيجة اعتبارية لصالح الزمالك بعد انسحاب النادي الأهلي ورفضة الذهاب لملعب المباراة).

الأهلي (1-1) بيراميدز 

الأهلي (3ـ2) بتروجيت

الأهلي (5ـ0) حرس الحدود

الأهلي (4ـ2) المصري 

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