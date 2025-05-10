اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل "برنامج فيفا لاحتراف وتطوير إدارات الأندية"

اتحاد الكرة، وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لأندية الدوري الممتاز، والأندية المرشحة للصعود من دوري القسم الثاني، للمشاركة في ورشة عمل للنسخة الأفريقية من برنامج فيفا لاحتراف وتطوير إدارة الأندية، وذلك في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي "FIFA"، للنهوض بمهارات الأندية المصرية والمساهمة في تطوير كوادرها وفقا للمعايير الدولية وتمكينهم من الاضطلاع بمهمة نشر الاحتراف.



موعد ورشة العمل

تبدأ ورشة العمل يوم 27 مايو الجاري وتستمر لمدة يومين، بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

تعزيز الحوكمة والإدارة داخل الأندية

يهدف البرنامج إلى تعزيز ممارسات الحوكمة والإدارة داخل الأندية، تطوير القدرات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي للمسئولين التنفيذيين، دعم الأندية في مجالات التسويق والاستثمار والاستدامة المالية، وإرساء أسس احترافية مستدامة تسهم في رفع كفاءة أندية كرة القدم على المستويين المحلي والدولي، وتطوير فئة الشباب وإدارة الملاعب وتمكين المسؤولين التنفيذيين للأندية من الاضطلاع بمهمة نشر الاحتراف.

يُحاضر في الورشة نخبة من مسؤولي وخبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" المتخصصين في مجالات تطوير أندية كرة القدم ورفع كفاءتها الاحترافية.

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