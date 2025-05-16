الجمعة 16 مايو 2025
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اقتصاد

هل يمكن للعميل إضافة رقم الهاتف على فيزا المرتبات مباشرة في البنك الأهلي؟

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن مدى إمكانية إضافة رقم الهاتف المحمول لهم على فيزا المرتبات مباشرة. 

وأوضح مسئولو البنك الأهلي المصري أنه يتعين التوجه لمفوض جهة العمل الخاص بالعميل وهو من يتولي إضافة الرقم.

ومن جانب آخر حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة  الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

المحافظ الإلكترونية 

وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

محفظة البنك الاهلي 

محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري

مزايا محفظة البنك الاهلي 


• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.

• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.

• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.

• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.

• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".

• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).

• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو 

بطاقة الخصم المباشر

 أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).

• سهولة استخدام Mobile application.

• إمكانية استقبال حوالات على المحفظة.

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الاهلي 

• مصاريف التسجيل في الخدمة مجاني ولا يوجد مصاريف سنوية.

• عمولة السحب النقدي من خلال فوري 2 % بحد أدنى جنيهين.

عمولة السحب النقدي من خلال • الصراف الآلي 1% بحد أدنى جنيهين.

• الحد الأقصى للرصيد في المحفظة 10000 جنيه.

• الحد الأقصى للعمليات في اليوم 6000 جنيه.

• الحد الأقصى للعمليات في الشهر 50000 جنيه.

• التحويل بين الأشخاص البنك يأخذ عمولة 1 %.

• التحويل بين الأشخاص البنك يأخذ 1 % بحد أدنى جنيهين.

• مصاريف البطاقة الافتراضية 10 جنيهات مصري صالحة لمدة 24 ساعة.

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