السبت 06 يوليو 2024
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اقتصاد

هل تستخدم فيزا المرتبات لفتح أبلكيشن بنك مصر على الإنترنت؟

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية فتح أبلكيشن البنك على الإنترنت من خلال فيزا المرتبات. 

وقال مسؤولو بنك مصر إنه يمكن للعملاء حاليا التسجيل بخدمة الإنترنت البنكى دون التوجه للفرع من خلال التطبيق بموجب بطاقة الخصم الفوري أو البطاقة الائتمانية فقط، والاستفادة بكافة الخدمات التي لا تتطلب رموز الأمان.

فروع بنك مصر 

وذلك  مع ضرورة التوجه للفرع في خلال 6 أشهر لاستيفاء طلب الاشتراك لتجنب إيقاف الخدمة.

كما يمكن للعملاء التسجيل بموجب البطاقة المدفوعة مقدما أو المرتبات مع ضرورة الاشتراك فى الخدمة من  خلال أقرب فرع.

 ولابد من وجود رقم تعريفى قائم وعدم وجود حسابات أو بطاقة الخصم الفورى أو بطاقة ائتمانية قائمة، ويمكن بعد التسجيل الاستعلام عن رصيد ومعاملات بطاقة المرتبات والبطاقة المدفوعة مقدما.

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