بدء برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمساجد في الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إطلاق برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المساجد، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار خطة الوادي الجديد، لتعظيم الدور التوعوي والمجتمعي للمساجد كمراكز إشعاع تثقيفي وتعليمي إلى جانب دورها الديني الدعوي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.

وأشار الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم بدء البرنامج في 12 مسجدا بمركز الداخلة، وجار التنفيذ بباقي مراكز المحافظة، على أن يتم شرح وتوضيح نظام البوكليت المقرر بامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام أثناء عقد المراجعات النهائية.

انطلاقة واعدة للقوافل التعليمية بإدارة الداخلة:

وفي خطوة نوعية تعكس الاهتمام الحقيقي بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب، انطلقت اليوم القوافل التعليمية للصف الثالث الإعدادي بـ إدارة الداخلة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، وسط أجواء من الحماس والإقبال الطلابي الكبير، وذلك في إطار مبادرة كريمة، وأطلقها محافظ الوادى الجديد، وتحت رعاية وتوجيهات حنان مجدي نائب المحافظ.

جاءت هذه القوافل تحت إشراف الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، وبمتابعة ميدانية دقيقة من أيمن حنفي، مدير عام إدارة الداخلة التعليمية، الذي حرص على حضور انطلاق الفعاليات بنفسه، تأكيدًا على دعمه الكامل للطلاب والمعلمين في هذه المرحلة الدراسية الهامة، ومتابعة مباشرة من أسامة عبد الفتاح، وكيل الإدارة.

كما شهدت المبادرة تعاونًا مثمرًا بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، بما يعكس روح الشراكة المجتمعية والتكامل المؤسسي في خدمة الطالب المصري، بإشراف إدارة الاتصال السياسي بالمديرية بقيادة آمال عبد المريد، والاتصال السياسي بالإدارة تحت إشراف ناصر شَرقاوي.

أقيمت أولى فعاليات القوافل التعليمية في مسجد النزلة بقرية الراشدة، حيث ألقى أيمن حنفي، مدير عام إدارة الداخلة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، محاضرة نموذجية في مادة اللغة العربية، شهدت حضورًا طلابيًا لافتًا، وعكست اهتمام الطلاب وحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة القيمة، لا سيما مع اقتراب امتحانات نهاية العام.

وتميزت المحاضرة بالتفاعل الكبير بين المحاضر والطلاب، وبتقديم المادة بأسلوب مبسط وعميق في آنٍ واحد، مما يعكس الخبرة الكبيرة والحرص الحقيقي على إيصال المعرفة بأفضل صورة ممكنة.

وقال مدير إدارة الداخلة التعليمية، إنه لا يمكن الحديث عن هذا النجاح دون توجيه كل الشكر والتقدير للجنود المجهولين الذين عملوا بإخلاص خلف الكواليس، وعلى رأسهم خالد جبالى، مدير التعليم الإعدادي والثانوي، وجمال عطية، مدير التعليم الإعدادي، لما قدّموه من جهود تنظيمية ودعم مستمر لإنجاح القوافل.

وأشاد مدير إدارة الداخلة التعليمية بالمعلمين المتميزين الذين شاركوا في المبادرة، وقدموا خبراتهم بسخاء.



وعقدت المحاضرات في: المجمع الاسلامى بموط - المسجد الكبير ببدخلو - دار مناسبات المسجد الكبير بغرب الموهوب- مسجد النزلة بالراشدة.



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