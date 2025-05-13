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1801 طالب يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية أمام 34 لجنة بالوادي الجديد غدًا

أزهر الوادي الجديد،
أزهر الوادي الجديد، ڤيتو

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى الجاري 2024/2025، غدًا الأربعاء 14 مايو الجارى، وسط إجراءات احترازية وتنظيمية مشددة.

وأكد الدكتور مجدي بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، علي أعضاء غرفة عمليات الامتحانات، ورؤساء اللجان ومساعديهم، الوقوف على جاهزية اللجان وضمان سير الامتحانات دون أي عقبات، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

وأوضح رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، في تصريح خاص لـ «ڤيتو»، أن عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات للشهادتين بلع 1801 طالب وفتاة أمام 34 لجنة، بواقع 756 طالب وطالبة للشهادة الابتدائية، و1045 طالب وطالبة للشهادة الإعدادية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، في حديثه لـ «ڤيتو»، على جاهزية اللجان الامتحانية وتوزيع المهام بدقة بين رؤساء اللجان ومساعديهم، مشيرًا الى أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع استعراض الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات.

وشدد على أهمية الالتزام باللوائح المنظمة لإجراء الامتحانات، مشددًا على ضرورة الحيادية التامة في تقييم الطلاب، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة تضمن أدائهم بأفضل صورة ممكنة، مشددًا على أهمية التعاون وتحمّل الجميع مسؤولياتهم لتحقيق النجاح المنشود.

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