اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتماد وتجديد اعتماد 24 مدرسة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح أن قرار الهيئة تضمن 24 مدرسة بإدارات الخارجة والداخلة وبلاط وباريس التعليمية، منها (7) بمرحلة رياض الأطفال و(12) مدرسة بالمرحلة الابتدائية و(5) مدارس بالمرحلة الإعدادية.

ومن جانبه أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على أن تعليم الوادي الجديد يسير بخطى ثابتة وواعدة في شتى القطاعات والمراحل المختلفة جنبا الى جنب مع كافة خطط البناء والتنمية والعبور بمصرنا الغالية نحو الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي _ رئيس الجمهورية.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن حصول هذا العدد من المدارس على شهادة الجودة والاعتماد يعكس الجهد المبذول من رجال وقيادات التعليم بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مع ضرورة استثمار كافة الإمكانيات المتاحة المادية والبشرية لتحقيق معايير الجودة بمدارس المحافظة بما يتيح الخدمات التربوية التي تواكب التطور العلمي وتنمية المجتمع.

وأوضح وكيل الوزارة ان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هى الجهة المنوطة عن نشر ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وزيادة القدرة التنافسية محليا ودوليا سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وتقدم وكيل تعليم الوادي الجديد، بتحية شكر وتقدير لراعي التعليم لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وحنان مجدي نائب المحافظ ولقيادات التعليم بالمحافظة وفريق إدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري أقسام الجودة ومديرى المدارس ومنسقي الجودة وفريق العمل بالمدارس متمنيا لهم دوام التوفيق والاستمرار فى الإصرار على جودة الأداء.

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