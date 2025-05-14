الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

نهاية مأساوية، تريلا تدهس عامل يومية أثناء عمله في مزرعة بالوادي الجديد

مستشفى الداخلة العام،
مستشفى الداخلة العام، ڤيتو

لقي شاب مصرعه اليوم الأربعاء إثر حادث مروع وقع في إحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد، بعد أن دهسته شاحنة "تريلا" أثناء مزاولة عمله.


بلاغ عاجل وتحرك أمني
تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام. على الفور، انتقلت قوة من مباحث الداخلة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وبدء التحقيقات اللازمة.


هوية الضحية وظروف الحادث
كشفت التحريات الأولية أن الشاب  يُدعى "علي عبد الصبور محمد"، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل عاملًا زراعيًا باليومية، وهو من أبناء محافظة قنا. أثناء قيامه بأعماله اليومية في إحدى المزارع الكبيرة بشرق العوينات، تم  دهسه عن طريق الخطأ بواسطة سيارة تريلا ضخمة كانت تتحرك داخل نطاق المزرعة.
وذكر شهود عيان أن الحادث وقع خلال انشغال السائق بأعمال النقل، دون ملاحظته لوجود العامل في طريق المركبة، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصابته البالغة.


إجراءات قانونية ونقل الجثمان
جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العامة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات الجنائية.


الحوادث الزراعية بشرق العوينات
تُعد منطقة شرق العوينات من أكبر مناطق الاستثمار الزراعي في مصر، وتستقطب أعدادًا كبيرة من العمالة اليومية من محافظات الصعيد، لا سيما قنا وسوهاج وأسيوط.
وتشهد هذه المنطقة بين الحين والآخر حوادث مشابهة، نظرًا لطبيعة الأعمال الزراعية التي تعتمد بشكل كبير على المعدات الثقيلة والشاحنات العملاقة.
وبحسب تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حوادث العمل تمثل نسبة ملحوظة من الإصابات القاتلة في القطاع الزراعي، ما يدفع الجهات المختصة إلى المطالبة بتطبيق إجراءات السلامة المهنية بشكل أكثر صرامة داخل هذه المناطق.
دعوات للرقابة وتوفير وسائل أمان
طالب عدد من أهالي المنطقة ومسؤولي العمل الزراعي الجهات المختصة بزيادة الرقابة على وسائل النقل داخل المزارع، وتوفير دورات توعية للسائقين والعاملين لحمايتهم من الحوادث، مشددين على ضرورة إنشاء مناطق عبور آمنة تفصل بين مواقع العمل ومسارات المركبات الثقيلة.

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