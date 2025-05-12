الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

أرشيفية، ڤيتو
أرشيفية، ڤيتو

أصيب شابان في حادث مروري، اليوم الاثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 20 من طريق " الفرافرة – الواحات البحرية " أسفر عن إصابة كل من إسلام أحمد عبدالصادق قطب، 29 عاما، ومقيم بمحافظة الجيزة، أحمد معروف ناجي قطب، 25 عاما، ومقيم بمحافظة الجيزة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي  لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة شابين النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الوادى الجديد انقلاب سيارة ربع نقل انقلاب سيارة إنقلاب سيارة ربع بمركز الفرافرة شرطة النجدة محافظة الوادى الجديد مستشفي الفرافرة المركزي

الأكثر قراءة

على رأسهم ربيعة وهاني، غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

وفاة مواطن إثر انهيار حائط في قرية إمياي بالقليوبية

منتخب مصر يفوز على غانا بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا ومونديال الشباب

الخارجية الأمريكية: ترامب سيعلن عن قرارات هامة خلال جولة الشرق الأوسط

حالة الطقس غدا، فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب في نصف نهائي أمم افريقيا للشباب

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

1000 جنيه حد أقصى بالمدن و500 للقرى، مقترحات برلمانية لتعديل الإيجار القديم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الملاك V.S المستأجرين.. خلافات حادة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها باتخاذ القرارات الصائبة

موسم الحج 2025، ما حكم عدم قطع مسافة السعي بين الصفا والمروة حتى مطلع الجبل؟

ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية