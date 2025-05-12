إصابة شابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

أصيب شابان في حادث مروري، اليوم الاثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 20 من طريق " الفرافرة – الواحات البحرية " أسفر عن إصابة كل من إسلام أحمد عبدالصادق قطب، 29 عاما، ومقيم بمحافظة الجيزة، أحمد معروف ناجي قطب، 25 عاما، ومقيم بمحافظة الجيزة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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