وفق توجيهات الرئيس.. وزير التعليم يضع استراتيجية شاملة للتعليم المصري

وزير التعليم يحرص على ترجمة رؤية الدولة المصرية إلى واقع ملموس

عبد اللطيف يواكب رؤية مصر 2030 بإصلاحات جذرية



بناء نظام تعليمي متطور يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل



في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمعلم، يقود الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات مدروسة ومتسارعة لإحداث تحول جذري في التعليم المصري، حيث يسعى الوزير إلى تنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على معالجة المشكلات الهيكلية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز دور المعلم كركيزة أساسية في العملية التعليمية.

وتتضمن خطة الوزارة بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف خطوات عملية، منها خفض الكثافات الطلابية في الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر، كما تم التركيز على تعزيز الانتماء الوطني، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، مثل إنشاء المركز الوطني للتعلم عن بعد واستوديو المحتوى الرقمي، بهدف توفير تعليم أكثر شمولًا ومرونة.

ولم تقتصر استراتيجية الوزير على تطوير الأدوات التعليمية، بل اتجهت نحو بناء الإنسان عبر تعزيز الانتماء الوطني وتنمية الفكر الناقد لدى الطلاب، كما تم تكثيف الأنشطة التربوية التي تنمي الشخصية وتدعم الحوار والفهم لا الحفظ، وانطلق ملف التحول الرقمي بقوة ضمن أولويات الوزارة، من خلال تدشين وحدات متخصصة للتعليم عن بعد وإنتاج محتوى رقمي متطور، بهدف سد الفجوات بين المناطق المختلفة وتقديم تعليم أكثر شمولًا ومرونة، كما تم العمل على تحسين جودة المحتوى الإلكتروني، وتدريب المعلمين على استخدام الوسائط التكنولوجية، بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

وفيما يخص ملف الامتحانات فقد حظي باهتمام بالغ، حيث شدد الوزير على ضرورة تطبيق الإجراءات المشددة لضمان نزاهة الامتحانات، ومكافحة ظاهرة الغش بكل حزم، وجرى تفعيل آليات الرقابة والتفتيش، مع إعداد فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أية مخالفات.

وبالتوازي مع تطوير التعليم العام، تولي الوزارة اهتمامًا متزايدا بالتعليم الفني والتكنولوجي، حيث يتم العمل على تحويل المدارس الفنية إلى مؤسسات منتجة تلبي احتياجات سوق العمل، وما يميز رؤية عبد اللطيف أنها تتجاوز أسوار المدارس، لتخاطب المجتمع ككل، من خلال مبادرات لبناء شخصية الطالب، وتأهيله لأن يكون عنصرا فاعلا في المجتمع، لا مجرد حاصل على شهادة.



ويعد هذا التحول جزءا من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي متطور يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تنمية الوطن.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، للاطلاع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والاستعانة تحقيقًا لهذا الغرض بموارد الدولة.

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