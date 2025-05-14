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محافظات

الأم عرفت بالصدفة، ضبط مسن متهم بهتك عرض حفيده في القليوبية

مسن يتعدى على حفيده
مسن يتعدى على حفيده بالقليوبية، فيتو

شهدت مدينة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بتعدى جد على حفيده طفل ذات الـ8 سنوات وهتك عرضه، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ضبط مسن متهم بهتك عرض حفيده بالقليوبية 

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه ببلاغ من المدعوة "ن م إ" مقيمه دائرة القسم تتهم جد نجلها لوالده، بالتعدى عليه جنسيًا وهتك عرضه.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهم يدعى "إبراهيم ح م" ومقيم شارع الحجاز أرض الزجاج بقسم ثان شبرا الخيمة، قام بالتعدى جنسيًا علي حفيده الطفل"م ج إ" 8 سنوات ومقيم شارع الحجاز أرض الزجاج، وهتك عرضه بالإكراه،

وتعود أحداث الواقعة عندما كان يذهب الطفل لزيارة جده، وفي إحدى المرات اكتشفت الأم بظهور علامات غريبه بجسد نجلها وعند سؤاله أعترف أن جده قام بالتعدى عليه جنسيًا، وبتوقيع الكشف الطبى علي الطفل في أكثر من مستشفى، تبين أن الطفل مصاب بتهتك بالغشاء الخارجي بفتحة الشرج، وذلك إثر التعدي عليه عدة مرات.


وحرر المحضر رقم 12246 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بتحويل الطفل علي الطب الشرعى للكشف عليه.

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