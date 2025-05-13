الثلاثاء 13 مايو 2025
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انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد بالطريق الزراعي في القليوبية

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالحديد، وذلك أمام مول العابد باتجاه مدينة بنها، دون وقوع أي خسائر بشرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وكانت غرفة عمليات مركز ومدينة طوخ قد تلقت بلاغًا بالواقعة، حيث انتقل ايهاب مهدي رئيس مجلس مدينة طوخ، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

تم إخطار مركز شرطة طوخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرت الاستعانة بلودر من الأهالي لرفع الحمولة الحديدية وتجنيب السيارة من الطريق، مما ساهم في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها سريعًا.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أنه لا توجد أي إصابات أو وفيات نتيجة الحادث، وجارٍ استكمال المتابعة الميدانية لتأمين الموقع والتأكد من إزالة أي آثار ناتجة عن الحادث.

انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

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