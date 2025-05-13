مستأنف شبرا تقضي بالمؤبد لعامل هتك عرض نجلته

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالسجن المؤبد لعامل، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقًا، لاتهامه بالتعدى علي نجلته طفلة بغير رضائها مستغلًّا حداثة سنها، وكان من ثمار ذلك حملها بجنين غير مكتمل الأشهر الرحمية، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

هتك عرض نجلته، مستأنف شبرا تقضي بالمؤبد لعامل

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "سيد م س م" ٢٤ سنة - عامل - مقيم: كفر الشرفا الغربي القناطر الخيرية القليوبية، في القضية رقم ١٠٠٥١ لسنة ۲۰۲٤ جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ۷۱۰ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في تاريخ سابق علي المحضر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية واقع نجلته الطفلة "شهد س م س م"، بغير رضائها مستغلًّا حداثة سنها حال كونه والدها ومن المتولين رعايتها بأن كان ينفرد بها - غير مرة - بمسكنه ويهددها بالإيذاء ويتعدى عليها جنسيًا، وكان من ثمار ذلك حملها بجنين غير مكتمل الأشهر الرحمية علي النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنه هتك عرض نجلته الطفلة "شهد سيد م س م" بغير رضائها مستغلًا حداثة سنها حال كونه والدها ومن المتولين رعايتها بأن كان ينفرد بها - غير مرة - بمسكنه ويهددها بالإيذاء ويتعدى عليها جنسيًا على النحو المبين بالتحقيقات.

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