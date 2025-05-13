الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق في مطعم شهير بالفيوم

سيارة اطفاء، فيتو
سيارة اطفاء، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب بمطعم شهير بميدان المسلة، قبل أن يمتد اللهب إلى الأبراج المجاورة، ولم تقع  اي إصابات بشرية وجار حصر الخسائر المادية.

إخماد حريق في مطعم شهير

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في أحد المطاعم بشارع جمال عبد الناصر، بمنطقة دلة بخي المسلة،  دائرة قسم أول شرطة الفيوم. 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ،  وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق  قبل أن تمتد النيران إلى المحلات التجارية المجاورة،  ولم تقع اي إصابات، ورجحت المعاينة الأولية بحدوث تسريب غاز داخل المطعم مما تسبب في اشتعال النيران.

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وتحرر  محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة  المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق، لمعرفة أسباب الواقعة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وباشر التحقيقات.

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