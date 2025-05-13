ضبط شاب اعتاد ترويع تلاميذ المدارس بقرية فديمين بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط شاب من قرية فديمين التابعة لمركز شرطة سنهور القبلية، اعتاد علي ترويع تلاميذ بالمرحلة الابتدائية وطالبات بالمرحلة الإعدادية، بمدرستي السلام الاعدادية المشتركة، وبنات فديمين الابتدائية.

عاطل يروع أطفال المدارس بالفيوم

كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت صورة لشاب، يمسك في يده صاعقا كهربائيا، يروع به طالبات مدرسة السلام الإعدادية المشتركة بقرية فديمين، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، وتلاميذ مدرسة بنات فديمين الابتدائية.

تلفت الأجهزة الأمنية المنشورات، وعلى الفور كونت فريق بحث من وحدة مباحث مركز سنهوى القبلية، وتبين صدق ماورد في منشورات رواد صفحات التواصل الاجتماعي، فتم إخطار مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، بما أسفرت عنه التحريات، فكلف بتشكيل مأمورية ضبط، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض علي الشاب، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بما ورد في التحريات تفصيليا.

وتحرر محضرا بمركز شرطة سنهور القبلية واحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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