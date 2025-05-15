تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية.. الأوقية تفقد 2 %.. وتوقعات بعودة الصعود من جديد.. ونصائح للمواطنين بالإقبال على الشراء

أخذت أسعار الذهب في التراجع بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسابيع الأولى من الشهر الجاري بصورة كبيرة، وذلك بعد التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وسط توقعات بعودة الأسعار للارتفاع من جديد.

حجم الزيادة فى سعر الذهب من بداية الأسبوع

وتراجع سعر الجرام 21 نحو 65 جنيها فى الجرام تقريبا، وهو العيار الأكثر انتشار في السوق المحلي، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 520 جنيها مسجلا في تعاملات اليوم نحو 36520 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط اقتناص المستثمرين للفرصة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا على مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3183.20 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3185.60 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

أسعار المعادن النفيسة الفضة والبلاتين

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.16 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 984.05 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

ووجه هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، نصيحة للمواطنين فيما يتعلق بالشراء أو البيع في ظل انخفاض أسعار الذهب بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة.

وقال: أنصح المواطنين بشراء الذهب في ظل انخفاض الأسعار، حيث أن كل انخفاض يمثل فرصة قوية للشراء.

ولفت إلى أن هناك عدة مؤشرات اقتصادية عالمية تؤكد أن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، من أبرزها الركود والتضخم وضعف الاقتصاد العالمي.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لتتجاوز أعلى نقطة وصلت لها وهي 3500 دولار للأوقية.

توقعات مؤسسات دولية

توقعات سيتى بنك خفضت توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3,150 دولارًا للأونصة بدلًا من 3,500 دولار، مشيرةً إلى أن الأسعار مرشحة لمزيد من الاستقرار في ظل إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وقال محللو البنك في مذكرة: "نظرًا لأن المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية كانت دافعًا رئيسيًا في الارتفاع الأخير للأسعار، فمن المرجح أن تواصل أسعار الذهب حالة الاستقرار مع إحراز تقدم في مفاوضات الرسوم".

كما رفع بنك ANZ توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3600 دولار للأونصة، وتوقعاته للأشهر الستة المقبلة إلى 3500 دولار من 3200 دولار، وفقًا لما ذكره البنك اليوم الأربعاء، وأشار البنك إلى أن تزايد مخاطر الركود والتحول الجديد في المشهد الجيوسياسي واضطرابات سلاسل التوريد العالمية ومخاوف ارتفاع التضخم إلى جانب تغير توقعات أسعار الفائدة، تشير إلى أن الذهب سيبقى قويًا في المستقبل القريب.

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