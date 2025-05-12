خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة عن الاحتياطي النقدي بعد انخفاض أسعار الذهب

كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي: عن تأثيرات الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية على مصر.

تأثير اتفاق الصين وأمريكا على مصر

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: هناك جزء إيجابي على مصر من إتفاق الصين وأمريكا، وجزء آخر سلبي.

عجز الموازنة

وأوضح أنه قبل الإتفاق كان هناك انخفاض في سعر البترول وبعد إعلان الاتفاق ارتفع سعر خام برنت، ما يؤثر سلبًا في عجز الموازنة حال استمرار الارتفاعات.

انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بسبب تراجع أسعار الذهب

وتابع: انخفاض أسعار الذهب سيكون له تأثير سلبي في الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، لا سيما وأن الذهب يمثل 28% من الاحتياطي النقدي، وبالتالي لو استقر سعر الذهب لمستوى الـ 3000 دولار للأوقية من الممكن أن نفقد مليار دولار من حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

وأكد كل 100 دولار انخفاض في سعر الذهب عالميا يؤدي الي انخفاض 425 مليون دولار في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.

وأشار إلى أنه من بين التأثيرات السلبية ارتفاع في البترول والغاز المسال وارتفاع مؤشر الدولار الذي يضغط على سعر الصرف، أما بالنسبة للجزء الإيجابي، فعلى المستوى التجاري هناك فرص كبيرة للصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

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