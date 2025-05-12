الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة عن الاحتياطي النقدي بعد انخفاض أسعار الذهب

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي: عن تأثيرات الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية على مصر.

 

تأثير اتفاق الصين وأمريكا على مصر

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: هناك جزء إيجابي على مصر من إتفاق الصين وأمريكا، وجزء آخر سلبي.

 

عجز الموازنة

 وأوضح أنه قبل الإتفاق كان هناك انخفاض في سعر البترول وبعد إعلان الاتفاق ارتفع سعر خام برنت، ما يؤثر سلبًا في عجز الموازنة حال استمرار الارتفاعات.

 

انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بسبب تراجع أسعار الذهب

وتابع: انخفاض أسعار الذهب سيكون له تأثير سلبي في الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، لا سيما وأن الذهب يمثل 28% من الاحتياطي النقدي، وبالتالي لو استقر سعر الذهب لمستوى الـ 3000 دولار للأوقية من الممكن أن نفقد مليار دولار من حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

وأكد كل 100 دولار انخفاض في سعر الذهب عالميا يؤدي الي انخفاض 425 مليون دولار في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.

وأشار إلى أنه من بين التأثيرات السلبية ارتفاع في البترول والغاز المسال وارتفاع مؤشر الدولار الذي يضغط على سعر الصرف، أما بالنسبة للجزء الإيجابي، فعلى المستوى التجاري هناك فرص كبيرة للصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياطى النقدى أسعار الذهب الذهب انخفاض اسعار الذهب ارتفاع اسعار البترول ارتفاع أسعار الغاز الصين أمريكا إتفاق الصين وأمريكا

مواد متعلقة

رئيس شعبة المجوهرات: سعر أوقية الذهب ستتجاوز الـ 3500 دولار الفترة المقبلة

الاتفاق الأمريكي الصيني يهز سوق الذهب.. تراجع عالمي ومحلي في الأسعار بعد خفض الرسوم الجمركية.. والأسواق تترقب تحركات الفيدرالي الأمريكي

آخر تطورات أسعار النفط بعد تلميح أمريكا بمحادثات تجارية مع الصين

الأكثر قراءة

ليبيا تعود للحرب الأهلية، ميليشيات تحاصر طرابلس وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من المنازل (فيديو)

تحذير عاجل من الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

على رأسهم ربيعة وهاني، غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

عمرو أديب يسأل الحكومة: هو لما درجة الحرارة بترتفع بتقطعوا النور شوية؟

أسامة ربيع: نفكر في تخفيض رسوم عبور السفن من قناة السويس 15% (فيديو)

نشوب حريق في الهيش على كورنيش النيل بالمعصرة والحماية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة عن الاحتياطي النقدي بعد انخفاض أسعار الذهب

لفتة إنسانية من الرئيس، السيسي يتابع الحالة الصحية لصنع الله إبراهيم ويوجه بعلاجه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم لمديري ووكلاء المديريات قبل انطلاق امتحانات نهاية العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها باتخاذ القرارات الصائبة

موسم الحج 2025، ما حكم عدم قطع مسافة السعي بين الصفا والمروة حتى مطلع الجبل؟

ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية