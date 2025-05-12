رئيس شعبة المجوهرات: سعر أوقية الذهب ستتجاوز الـ 3500 دولار الفترة المقبلة

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن انخفاض أسعار الذهب رد فعل مماثل لقوة الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، بشأن التعريفات الجمركية.

انخفاض أسعار الذهب بسبب الصين وأمريكا

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: إلي حدوث انخفاض في أوقية الذهب اليوم بـ 80 دولار بعد الإتفاق الصيني الأمريكي، بعدما شهدنا ارتفاعات يومية تخطت الـ 100 دولار في وقت سابق.



توقعات سعر أوقية الذهب الفترة المقبلة

وتابع: توقعنا أن الذهب عندما يلامس رقما يعود إليه مجددًا ويتجاوزه حتى من الانخفاضات، ومن المؤكد عودة الذهب للارتفاع مجددًا الفترة المقبلة وصولا لسعر 3500 دولار للأوقية وتخطى هذا السعر.



وأشار نحن أمام ركود وتضخم واقتصاد عالمي ضعيف، وهذه المؤشرات لا تزال قائمة ولم تتغير، وبالتالي نتوقع حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب.

سعر الجنيه الذهب بعد الانخفاض

وأضاف: الجنيه الذهب انخفض إلى 36800 جنيها بعدما وصل إلى 40000 ألف جنيه الفترة الماضية، مختتما أن كل انخفاض يمثل فرصة قوية للشراء، وهناك فرصة للمشتري حاليا في الإقبال على الشراء.

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