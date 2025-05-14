الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

دمياط تستعد لامتحانات نهاية العام وضوابط صارمة لضمان النزاهة والشفافية

اجتماع مع مع رؤساء
اجتماع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية، لمناقشة آليات ضبط العملية الامتحانية وضمان سيرها في مناخ يسوده الانضباط والشفافية، في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي.

التشديد على دور الموجه المقيم

شارك في الاجتماع كل من؛ عصام الراوي، مدير عام الإدارة، وأشرف الدنون، وكيل الإدارة، حيث شدد الجميع على أهمية الالتزام التام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، وتكامل الأدوار بين جميع العاملين لضمان أداء الامتحانات دون معوقات.

وأكد عمارة خلال الاجتماع الدور المحوري للموجه المقيم داخل كل مدرسة، واصفا إياه بـ"عين المديرية" داخل اللجان، وأنه مسئول بشكل مباشر عن متابعة الانضباط وتطبيق التعليمات قبل وأثناء وبعد الامتحانات. كما شدد على أهمية التنسيق التام بين الموجه المقيم ورئيس اللجنة لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحفاظ على مصلحة الطلاب.

وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع مع مع رؤساء الأقسام والموجهين بإدارة دمياط التعليمية

 

ثقة في الكوادر التعليمية واستعدادات شاملة
 

من جانبه، أعرب عصام الراوي عن ثقته في قدرة الفرق التعليمية على أداء دورها الوطني بكفاءة، مشيرًا إلى اتخاذ الإدارة لكافة التدابير اللازمة لتوفير الدعم المطلوب وتجاوز أية عقبات قد تعترض سير الامتحانات.

كما استعرض أشرف الدنون التعليمات الفنية والتنظيمية التي يجب الالتزام بها داخل اللجان، مؤكدًا على أهمية سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات، والتصدي بحسم لأي محاولة للغش أو الإخلال بسير العملية الامتحانية.

واختتم الاجتماع بتأكيد وكيل الوزارة على أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تضع مصلحة الطالب في المقام الأول، وتسعى لتوفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة تعكس صورة مشرفة للعملية التعليمية بالمحافظة.

يشار إلى أن المديرية بدأت بالفعل تنفيذ خطة شاملة تشمل تجهيز مقار اللجان، وتوزيع المراقبين، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الامتحانات، في إطار الحرص على توفير أجواء هادئة ومستقرة لأداء الطلاب.

 

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