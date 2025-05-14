مدير تعليم دمياط يتفقد لجان امتحانات النقل الفني، ويؤكد: لا تهاون في الانضباط

أجرى اليوم ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية للجان امتحانات النقل بعدد من مدارس التعليم الفني التابعة لإدارة دمياط التعليمية، برفقة الدكتور محمد موسى مدير عام التعليم الفني، وعصام الراوي مدير عام الإدارة التعليمية بدمياط، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية.

مدرستان عريقتان في بؤرة الجولة

وشملت الزيارة مدرستي دمياط الصناعية بنات ودمياط الميكانيكية العسكرية بنين، حيث حرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتطبيق كافة القواعد المنظمة داخل اللجان.

وكيل الوزارة يتابع امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني

حوار مباشر مع الطلاب: الأسئلة واضحة ومن المنهج

وخلال الجولة، أجرى "عمارة" نقاشات ودية مع طلاب الصفين الأول والثاني، مستفسرًا عن مستوى الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة، حيث أجمع الطلاب على ملاءمة الأسئلة لما تمت دراسته، وتوافر أجواء هادئة داخل اللجان.

تشديدات حاسمة: لا دخول للهواتف داخل اللجان

وأكد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان والمراقبين ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية الصادرة، مشددًا على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين، لما يمثله ذلك من تهديد لنزاهة العملية الامتحانية.

متابعة دقيقة واستعداد لحل المعوقات

وأوضح "عمارة" أن الجولات التفقدية تأتي ضمن خطة المديرية لمتابعة سير الامتحانات بمختلف مراحلها، ورصد أي معوقات أو مشكلات للتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

إشادة بالجهود وتأكيد على أهمية التعليم الفني

في ختام الجولة، أعرب وكيل الوزارة عن ارتياحه لسير الامتحانات، مثمنًا جهود إدارات المدارس والمعلمين في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، مؤكدًا أن التعليم الفني يمثل رافدًا مهمًا لسوق العمل، ويُسهم في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

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