وكيل تعليم دمياط يستقبل أولياء أمور طلاب النظام المزدوج

استقبل ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، عددًا من أولياء أمور طلاب التعليم المزدوج، في لقاء يعكس حرصه على التواصل المباشر مع المجتمع وتلبية احتياجات أبنائه الطلاب.

استماع مباشر وتوجيهات عاجلة لحل الشكاوى

بدأ اللقاء بتلقي وكيل الوزارة شكاوى وملاحظات أولياء الأمور المتعلقة بالتعليم المزدوج، والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي. وقد أبدى عمارة اهتمامًا بالغًا بكافة النقاط المطروحة، وأكد تفهمه التام لها، مشددًا على دور أولياء الأمور كشركاء رئيسيين في دعم العملية التعليمية.

حلول فورية بتوجيهات من وكيل الوزارة

وعقب الاستماع، أصدر وكيل الوزارة توجيهات فورية للإدارات المختصة بدراسة الشكاوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار القوانين واللوائح، بما يضمن تحسين التجربة التعليمية لطلاب التعليم المزدوج وتذليل العقبات أمامهم.

وكيل الوزارة يستقبل أولياء أمور طلاب التعليم المزدوج

«بابي مفتوح».. رسالة طمأنينة لأولياء الأمور

وخلال اللقاء، أكد ياسر عمارة أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام أولياء الأمور، قائلًا: «هدفنا هو الطالب ومصلحته، ونبذل كل الجهود لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة لجميع أبنائنا، وخاصة في نظام التعليم المزدوج الذي يُعد أحد روافد سوق العمل ويُخرج كوادر فنية مدربة».

تقدير شعبي واسع للقاء البناء

في المقابل، عبر أولياء الأمور عن تقديرهم لهذه المبادرة الإيجابية، مشيدين بسرعة الاستجابة ووضوح الرؤية التي أظهرها وكيل الوزارة. وأكدوا أن هذا النوع من اللقاءات يعزز الثقة والتعاون بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، مما ينعكس في النهاية على مصلحة الطالب وتقدمه.

خطوة جديدة ضمن خطة تطوير التعليم بدمياط

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بدمياط لتطوير منظومة التعليم بالمحافظة، والتأكيد على أن الطالب يظل دائمًا في صدارة الاهتمام، باعتباره المحور الحقيقي لأي إصلاح تعليمي مستدام.

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