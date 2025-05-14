جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وعبدالله السعيد عقب مباراة بتروجت

يترقب نادي الزمالك عقد جلسة مهمة مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، عقب مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين اللاعب ومسؤولي القلعة البيضاء بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي التحرك من جانب إدارة الزمالك في ظل قناعة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي بأهمية استمرار السعيد ضمن صفوف الفريق، نظرًا لخبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، إلى جانب دوره القيادي داخل غرفة الملابس.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الجلسة ستتناول كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، سواء من الناحية المالية أو مدة التعاقد، مع ترحيب مبدئي من اللاعب بالاستمرار، بشرط تقدير جهوده بالشكل المناسب.

وكان عبدالله السعيد قد انضم إلى الزمالك في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الماضية، ونجح في تقديم مستويات طيبة، مما دفع الجماهير للمطالبة باستمراره لموسم إضافي على الأقل.

ومن المنتظر أن يحسم الطرفان موقفهما النهائي خلال الجلسة المنتظرة، سواء بتجديد التعاقد أو وضع تصوّر آخر لمستقبل اللاعب.

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