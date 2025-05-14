الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وعبدالله السعيد عقب مباراة بتروجت

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

يترقب نادي الزمالك عقد جلسة مهمة مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، عقب مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين اللاعب ومسؤولي القلعة البيضاء بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي التحرك من جانب إدارة الزمالك في ظل قناعة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي بأهمية استمرار السعيد ضمن صفوف الفريق، نظرًا لخبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، إلى جانب دوره القيادي داخل غرفة الملابس.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الجلسة ستتناول كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، سواء من الناحية المالية أو مدة التعاقد، مع ترحيب مبدئي من اللاعب بالاستمرار، بشرط تقدير جهوده بالشكل المناسب.

وكان عبدالله السعيد قد انضم إلى الزمالك في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الماضية، ونجح في تقديم مستويات طيبة، مما دفع الجماهير للمطالبة باستمراره لموسم إضافي على الأقل.

ومن المنتظر أن يحسم الطرفان موقفهما النهائي خلال الجلسة المنتظرة، سواء بتجديد التعاقد أو وضع تصوّر آخر لمستقبل اللاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الزمالك الزمالك الدوري الممتاز طولة الدوري الممتاز بطولة الدوري الممتاز نادي الزمالك منافسات بطولة الدوري

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق يتهم الأهلي بتفريع الأندية من نجومها خاصة لاعبي الأبيض

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

فرص عمل مغرية بالسعودية براتب 175 ألف جنيه، اعرف التخصصات والشروط

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية