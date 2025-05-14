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خارج الحدود

بالتصفيق مرتين، ترامب يثير الجدل فور وصول طائرته إلى الدوحة (فيديو)

ترامب وأمير قطر،
ترامب وأمير قطر، فيتو

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء  إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من السعودية ضمن جولته الخليجية.

القمة الخليجية الأمريكية في الرياض

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ل ثاني في استقبال ترامب بمستهل  زيارته إلى الدوحة.

وكعادته حرص ترامب على لفت الانتباه والإثارة بأسلوبه المميز حيث إنه فور خروجه من باب الطائرة وجد الأمير القطرى ينتظره أمام سلم الطائرة لكن ترامب قام بالتصفيق مرتين قبل النزول.

وبعد مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية في الرياض، توجه الرئيس الأمريكي إلى العاصمة القطرية على أن يتوجه، غدا الخميس، إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.

توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع والاستثمار والتعليم

وقال تلفزيون قطر الرسمي: إن الزيارة ستستمر لمدة يومين، ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتعليم، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن "زيارة الرئيس الأمريكي تعكس المكانة البارزة التي تحظى بها قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

عمق العلاقات الراسخة

 وأضافت: "تنبئ الزيارة بمرحلة جديدة واعدة بعلاقات التعاون والصداقة المتنامية بين البلدين".

وتابعت: "يجسد الحوار السنوي بين البلدين عمق العلاقات الراسخة".

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العاصمة القطرية الدوحة السعودية قطر الشيخ تميم بن حمد ل ثاني

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