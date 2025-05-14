الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

بطريقته الخاصة على سلم الطائرة، كيف ودع ترامب الأمير محمد بن سلمان؟ (فيديو وصور)

بن سلمان يودع ترامب،
بن سلمان يودع ترامب، فيتو

اختتمت أعمال القمة الخليجية الأمريكية أعمالها اليوم وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاصمة الرياض متجهًا إلى قطر، بعد زيارة رسمية إلى المملكة استمرت يومين وحفلت باللقاءات والمباحثات والاتفاقيات.

بن سلمان  فى مقدمة مودعى الرئيس الأمريكى

وحرص الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،على أن يكون فى مقدمة مودعى الرئيس الأمريكى.

واستمرارًا لإثارته الجدل ودع الرئيس الأمريكي ترامب ولي العهد السعودى على طريقته الخاصة فور صعوده سلم الطائرة والتي أحدثت ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي متسائلين عما كان يقصده ترامب بهذه الطريقة وأسلوبه فى وداع ولي العهد السعودي.

كما حرصت المملكة العربية السعودية على عدم تغيير لون سجادة سلم طائرة الرئيس الأمريكى ذات اللون البنفسجى والتي أثارت الجدل عند ظهورها لأول مرة بدلًا من السجادة الحمراء خلال استقبال ولي العهد للرئيس ترامب أمس بالمطار فور وصوله المملكة.

توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين السعودية وأمريكا

وتأتي مغادرة الرئيس الأمريكي بعد أن ترأس مع ولي العهد القمة السعودية - الأمريكية في قصر اليمامة.

وأمس تمّ توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى عددٍ من الاتفاقيات في مجالات: الدفاع، الفضاء، الطاقة، الاقتصاد الرقمي، والتعاون القضائي والأمني.

محطة بارزة في مسار العلاقات السعودية - الأمريكية

وتعد هذه الزيارة محطة بارزة في مسار العلاقات السعودية - الأمريكية، ورسالة واضحة على عُمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وحرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك نحو الاستقرار الإقليمي والنمو العالمي.

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