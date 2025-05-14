الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب يغادر السعودية متجهًا إلى الدوحة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاصمة الرياض متجهًا إلى قطر، بعد زيارة رسمية إلى المملكة استمرت يومين وحفلت باللقاءات والمباحثات والاتفاقيات.

بن سلمان يودع ترامب 

وكان في مقدمة مودعيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي مغادرة الرئيس الأمريكي بعد أن ترأس مع ولي العهد القمة السعودية - الأمريكية في قصر اليمامة.

توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين السعودية وأمريكا

وأمس تمّ توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى عددٍ من الاتفاقيات في مجالات: الدفاع، الفضاء، الطاقة، الاقتصاد الرقمي، والتعاون القضائي والأمني.

محطة بارزة في مسار العلاقات السعودية - الأمريكية

وتعد هذه الزيارة محطة بارزة في مسار العلاقات السعودية - الأمريكية، ورسالة واضحة على عُمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وحرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك نحو الاستقرار الإقليمي والنمو العالمي.

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