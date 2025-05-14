كرة اليد، منتخب السيدات في المستوى الرابع قبل قرعة بطولة العالم

كرة اليد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد تصنيف منتخبات السيدات، قبل إجراء قرعة بطولة العالم، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين ألمانيا وهولندا.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي تواجد منتخب مصر للسيدات في المستوى الرابع، مع أوروجواي وكازاخستان وبارجواي وإيران وكوبا والصين وكرواتيا.

وجاء تصنيف منتخبات بطولة العالم كالتالي:

واختتم المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات مؤخرًا مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكونغو، محتلًا المركز الرابع بعد الخسارة أمام منتخب تونس في مباراة الميدالية البرونزية.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل لبطولة العالم المقبلة، بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي والتأهل للمربع الذهبي.

اتحاد اليد ينتظر موافقة وزارة الرياضة

وعلى جانب آخر، ينتظر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، موافقة وزارة الشباب والرياضة، على تعيين الإسباني تشافي باسكوال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للمدير الفني الحالي كارلوس باستور.

ومن جانبه قال خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد: إن المدير الفني الجديد سيوقع على عقود تدريبه للمنتخب الوطني، فور صدور الموافقة من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف “فتحي”: “وزارة الشباب والرياضة طلبت العديد من الأوراق والأهداف الفنية، وننتظر موافقتها على تعيين مدير فني جديد للمنتخب”.

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