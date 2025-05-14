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رياضة

كرة اليد، منتخب السيدات في المستوى الرابع قبل قرعة بطولة العالم

منتخب سيدات كرة اليد،
منتخب سيدات كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد تصنيف منتخبات السيدات، قبل إجراء قرعة بطولة العالم، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين ألمانيا وهولندا.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي تواجد منتخب مصر للسيدات في المستوى الرابع، مع أوروجواي وكازاخستان وبارجواي وإيران وكوبا والصين وكرواتيا.

وجاء تصنيف منتخبات بطولة العالم كالتالي:

May be a doodle of text that says 'ఈ 27TH IHF WOMEN'S HANDBALL WORLD CHAMPIONSHIP THE NETHERLANDS & GERMANY 2025 DRAW 122 MAY 2025 @IHFWORLDHANDBALL POTS POT POT FRANCE POT POLAND NORWAY POT ๘ CZECHIA BRAZIL DENMARK EGYPT JAPAN SERBIA HUNGARY URUGUAY SENEGAL ROMANIA SWEDEN KAZAKHSTAN ICELAND SWITZERLAND NETHERLANDS PARAGUAY ARGENTINA SPAIN GERMANY I.R. IRAN FAROEISLANDS FAROE ISLANDS AUSTRIA MONTENEGRO CUBA REP. OF KOREA ANGOLA P.R. OF CHINA TUNISIA CROATIA #GERNED2025 #HANDSUPFORMORE'

واختتم المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات مؤخرًا مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكونغو، محتلًا المركز الرابع بعد الخسارة أمام منتخب تونس في مباراة الميدالية البرونزية.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل لبطولة العالم المقبلة، بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي والتأهل للمربع الذهبي.

اتحاد اليد ينتظر موافقة وزارة الرياضة

وعلى جانب آخر، ينتظر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، موافقة وزارة الشباب والرياضة، على تعيين الإسباني تشافي باسكوال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للمدير الفني الحالي كارلوس باستور.

ومن جانبه قال خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد: إن المدير الفني الجديد سيوقع على عقود تدريبه للمنتخب الوطني، فور صدور الموافقة من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف “فتحي”: “وزارة الشباب والرياضة طلبت العديد من الأوراق والأهداف الفنية، وننتظر موافقتها على تعيين مدير فني جديد للمنتخب”.

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