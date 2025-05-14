الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

بسبب الأوضاع الأمنية، مصر للطيران تلغي رحلتها المتجهة إلى ليبيا

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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قررت شركة مصر للطيران، نظرًا إلى حالة الاضطراب الأمنى التى تشهدها ليبيا، إلغاء رحلة مصر للطيران  اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 رقم 831 MS المتجهة من القاهرة إلى مطار معيتيقة بليبيا.  

مصر للطيران تلغي رحلاتها المتجهة إلى ليبيا بسبب الأوضاع هناك

وطالبت مصر للطيران المسافرين بضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

وفي سياق متصل وجه أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية المتواجد في ليبيا، رسالة استغاثة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تطالبه بالتدخل لإنقاذ الرياضيين المتواجدين في ليبيا لاعبين ومدربين، في ظل حالة من التوترات الأمنية تشهدها ليبيا خلال الوقت الحالي.

ونشر مدرب الأحمال قائمة تضم عددا من الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاءت القائمة كالتالي: محمود كهربا - أحمد عصمت - حسام البدري - عصام هلال - أحمد شكري - هادي خشبة - هادي سعيد - أحمد أيوب - أحمد زكريا.

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