الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ لاستمرار القتال في ليبيا وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

الأحداث في ليبيا،
الأحداث في ليبيا، فيتو

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار العنف في الأحياء المكتظة بالسكان بالعاصمة الليبية طرابلس لليلة الثانية على التوالي.

وجاء في بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا دعوة عاجلة لوقف "فوري وغير مشروط" لإطلاق النار في جميع المناطق المأهولة، معربة عن خشيتها من أن يؤدي استمرار الاشتباكات إلى تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية.

وحذر البيان من تداعيات خطرة قد تزيد من عدم الاستقرار في البلاد.

وأكد البيان أن "استمرار الأعمال العدائية لن يؤدي إلا إلى تعميق عدم الاستقرار في طرابلس وليبيا بأكملها"، داعيًا جميع الأطراف إلى "إعطاء الأولوية لحماية المدنيين" والانخراط في "حوار جاد وصادق" لتسوية النزاعات سلميًّا.

وتجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم الأربعاء بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال.

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