تعرف على الفئات المستثناة من قانون العمل الجديد، وكيفية تحديد أجر العامل

حدد قانون العمل حقوق العامل، لحمايته من الاستغلال، كما حدد واجباته تجاه صاحب العمل، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 فى عيد العمال.

وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ويشمل القانون جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية.

فئات مستثناة من قانون العمل الجديد

وفقا للقانون فالمستثنون هم:

العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة.

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية

وبحسب المادة الثانية، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويحتفظ بكامل اختصاصاته.

وينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشأة باستمرارها بطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون.

وأوضحت المادة العاشرة أن وزير العمل سيصدر القرارات التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من بدء سريانه.

كيف يحدد القانون حق العامل في الأجر؟

يعتبر الأجر من الحقوق الأساسية للعامل، ويجب دفعه في الوقت المحدد دون تأخير، حيث يحق للعامل الحصول على أجر مقابل العمل الذي يؤديه، ويجب أن يكون الأجر متناسبًا مع العمل المنجز ومع الوضع الاقتصادي للدولة.

ويحدد قانون العمل عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية في مصر، ويسمح للعمل بأن يستمر لمدة 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، كما يحق للعامل الحصول على فترات راحة خلال العمل.

ويجب على صاحب العمل أن يوفر للعمال فترات راحة يومية وأسبوعية، مثل يوم الراحة الأسبوعي، وهو عادةً يوم الجمعة، ويحق للعامل الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، ووفقًا للقانون المصري، يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا في السنة إذا كانت مدة عمله أكثر من عام، كما يحق للعامل إجازات مرضية وإجازات للأعياد الرسمية.

ويجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ويشمل ذلك توفير الأدوات والمعدات اللازمة للعمل، وضمان عدم وجود مخاطر قد تهدد حياة العامل أو صحته.

أهمية التأمينات الاجتماعية للعمالة في مصر

يتوجب على صاحب العمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية لصالح العامل، وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية له في حالات العجز أو الوفاة أو البطالة.

أشكال الحماية القانونية المطلوبة لـ العامل المصري

يحمي قانون العمل حقوق العامل من الاستغلال أو التمييز أو التعسف في الفصل، ويحظر على صاحب العمل استخدام سلطاته لممارسة التمييز ضد العامل بسبب الجنس أو الدين أو العرق، كما يحق للعامل الحصول على فرص تدريب وتطوير مهني تساهم في رفع كفاءته وقدراته في مجال عمله.

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