ما هي اختصاصات صندوق تمويل وتدريب العاملين وفقا للقانون؟

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

اختصاصات صندوق تمويل التدريب والتأهيل

وتنص المادة 20 من مشروع قانون العمل الجديد على: يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات التالية:

1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

تمويل المشروعات لتنمية مهارات الموارد البشرية

2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.

4- متابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.

ضوابط تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصیل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

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