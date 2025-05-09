دمياط تحتفي بيوم التراث العالمي (صور)

استضافت محافظة دمياط، اليوم، فعاليات الاحتفالية السنوية بيوم التراث العالمي، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين صندوق التنمية الثقافية وصندوق مكتبات مصر العامة، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين صندوق التنمية الثقافية ومكتبات مصر العامة.

احتفالية ثقافية تواكب العيد القومي لدمياط

أقيمت الفعالية في مركز "جسر الحضارة" التابع لمكتبة مصر العامة بدمياط، بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، وجامعتي أبو سمبل ومصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

ورحب اللواء عبد الله عاشور بالحضور، مشيرًا إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتسليط الضوء على المشروعات الثقافية والتراثية المرتقب تنفيذها في دمياط.

الاحتفالية السنوية بيوم التراث العالمي

فيلم تسجيلي ومداخلات علمية حول "جسر الحضارة"

تضمنت الفعالية عرضًا لفيلم تسجيلي حول مشروع "جسر الحضارة"، كما شهدت مداخلات من المهندسة د. مها أبو بكر، عضو هيئة التدريس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس أحمد النفيلي، ممثل حملة "أبو سمبل 50"، حيث ألقيا الضوء على مشروعات تراثية مشابهة وأهمية إقامتها في مواقع متعددة بمصر.

حمدي السطوحي: التراث ثروة قومية يجب استثمارها

أكد المهندس حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، خلال كلمته، أهمية الاحتفال بيوم التراث العالمي كفرصة لتسليط الضوء على ثراء المواقع التراثية المصرية وكيفية تعظيم الاستفادة منها.

كما شدد على أهمية إشراك الشباب والطلبة في تقديم الأفكار والمقترحات التي تساهم في حماية التراث وتوظيفه في مشروعات تنموية وثقافية.

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