الإثنين 28 أبريل 2025
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مدير تعليم دمياط يتفقد امتحانات أبريل بكفر البطيخ ويشدد على الانضباط والحضور

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أجرى الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية موسعة اليوم بعدد من مدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، لمتابعة سير امتحانات شهر أبريل، والاطمئنان على انتظام وجودة العملية التعليمية.

متابعة دقيقة لطباعة أوراق الأسئلة


شملت الجولة مدارس جمصة شرق الابتدائية المشتركة، وجمصة شرق الإعدادية المشتركة، وجمصة شرق الثانوية المشتركة، ومدرسة أم الرضا الإعدادية المشتركة، حيث حرص وكيل الوزارة خلال تفقده للجان الامتحانات على مراجعة جودة طباعة أوراق الأسئلة، ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة لكل مرحلة تعليمية.

وكيل الوزارة يتابع مدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية
وكيل الوزارة يتابع مدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية

 

 

التفاعل مع الطلاب والاستماع لآرائهم


استمع عمارة خلال جولته لآراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع الطلاب، بما  في تهيئة بيئة تعليمية محفزة على النجاح والتفوق.

التأكيد على أهمية الانتظام في الحضور والالتزام بالزي المدرسي


وفي سياق متصل، شدد وكيل الوزارة على ضرورة انتظام الطلاب في الحضور المدرسي، والالتزام بالزي الرسمي، موضحًا أن الحضور والمواظبة يعدان عنصرين أساسيين في التقييم الشامل للطالب بجانب الاختبارات الشهرية والتقييمات المستمرة.

توجيهات بالانضباط وتفعيل الإشراف المدرسي


وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط تعليماته بضرورة الالتزام الكامل بالانضباط التعليمي والإداري، وتفعيل دور الإشراف اليومي داخل المدارس، مع الاهتمام بنظافة الفصول الدراسية والأفنية، وإزالة كافة الرواكد لضمان توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب.

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