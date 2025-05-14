شروط عمل الأجانب في التجارة داخل مصر

يحظى سوق الاستثمار المصري بالكثير من الفرص رغم كل المشكلات التي تتعلق بالعراقيل البيروقراطية، لكن ماذا عن ضوابط عمل الأجانب في مصر، وخاصة ممارسة التجارة والشروط القانونية التي تحكمها.

هل يحق للأجانب العمل في السوق المصري ؟

وفقًا لـ القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن الأصل أن ممارسة التجارة في مصر قاصرة على المصريين، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك، أتاح القانون للأجانب الدخول إلى السوق التجاري بشروط معينة، من أبرزها:

أن يكون للأجنبي شريك مصري يملك ما لا يقل عن 51% من رأس المال في الشركة التجارية.

ألا تقل نسبة رأس المال المدفوع للشركة التي يشارك فيها الأجنبي عن مبلغ محدد (كان في السابق 30 ألف جنيه، وقد يرتفع حسب النشاط).

الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة تبعًا لطبيعة النشاط.

أن يتم قيد النشاط بالسجل التجاري بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية.

الأجنبي لا يجوز له مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار إلا بشروط خاصة ينظمها قانون سجل المستوردين، والذي يشترط أن يكون متمتعًا بجنسية الدولة أو حاصلًا على إذن خاص من وزارة التجارة.

انشطة تجارية غير متاحة للأجانب

رغم الانفتاح على الاستثمار، فإن بعض الأنشطة تظل محظورة على الأجانب، مثل:

تجارة الدواء بالتجزئة (الصيدليات).

بعض أنشطة الصحافة والإعلام.

الأنشطة المرتبطة بالأمن القومي أو الخدمات الاستراتيجية.

وهذه الأنشطة تخضع لمراجعة من الجهات الرقابية والأمنية، ولا تُمنح تراخيصها للأجانب حتى في حال وجود شريك مصري.

لكن في إطار دعم الدولة للاستثمار الأجنبي، أُقرّت بعض الاستثناءات في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، والذي يتيح للمستثمرين الأجانب:

التملك الكامل لبعض المشروعات.

إعفاءات ضريبية وجمركية.

سرعة في إجراءات التأسيس والترخيص من خلال نظام الشباك الواحد.

لكن كل هذا يظل مشروطًا بالتسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)، وعدم الإخلال بالأنشطة المقيدة أو المحظورة.

يمكن القو أن ممارسة الأجانب للتجارة في مصر ليست ممنوعة، لكنها مقيدة بضوابط قانونية وتشريعية واضحة، توازن بين جذب رأس المال الأجنبي وحماية السوق المحلي.

من يفكر في الدخول إلى السوق المصري يجب أن يبدأ أولًا بفهم الإطار القانوني، ثم اختيار الشريك المناسب، ثم التحرك رسميًا من خلال القنوات الشرعية، وإلا فإن أي مخالفة قد تُعرّض النشاط للمساءلة أو الغلق الإداري.

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