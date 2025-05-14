الكرملين: الوفد الروسي يلتقي نظيره الأوكراني غدا بإسطنبول لإجراء مفاوضات تسوية النزاع

قال الكرملين، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوفد الروسي في انتظار لقاء الوفد الأوكراني في اسطنبول يوم غد الخميس من أجل إجراء المفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا.

الكرملين: الوفد الروسي في انتظار لقاء الوفد الأوكراني غدا في إسطنبول

وفي وقت سابق قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، حال انعقاد محادثات سلام هناك، سيُعد مؤشرًا على عدم جدية موسكو في التفاوض.

وأكد المسؤول الأوكراني أن غياب بوتين عن المشاركة المباشرة سيقوِّض ادعاءات روسيا بشأن التزامها بالحل السلمي، مشددًا على "ضرورة فرض عقوبات إضافية وممارسة ضغوط دولية جديدة حال تغيب بوتين عن اللقاء المرتقب".

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