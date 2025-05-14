الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين: الوفد الروسي يلتقي نظيره الأوكراني غدا بإسطنبول لإجراء مفاوضات تسوية النزاع

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، فيتو

قال  الكرملين، في بيان اليوم الأربعاء،  إن الوفد الروسي في انتظار لقاء الوفد الأوكراني في اسطنبول يوم غد الخميس من أجل إجراء المفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا.

الكرملين: الوفد الروسي في انتظار لقاء الوفد الأوكراني غدا في إسطنبول

وفي وقت سابق قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، حال انعقاد محادثات سلام هناك، سيُعد مؤشرًا على عدم جدية موسكو في التفاوض.

txt

الفن في خدمة زيلينسكي، افتتاح مهرجان كان اليوم بـ 3 أفلام عن أوكرانيا

وأكد المسؤول الأوكراني أن غياب بوتين عن المشاركة المباشرة سيقوِّض ادعاءات روسيا بشأن التزامها بالحل السلمي، مشددًا على "ضرورة فرض عقوبات إضافية وممارسة ضغوط دولية جديدة حال تغيب بوتين عن اللقاء المرتقب".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرملين أوكرانيا أسطنبول زيلينسكي

مواد متعلقة

مكتب زيلينسكي: غياب بوتين عن تركيا يقوض جدية روسيا ويستدعي عقوبات جديدة

الفن في خدمة زيلينسكي، افتتاح مهرجان كان اليوم بـ 3 أفلام عن أوكرانيا

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

فرص عمل مغرية بالسعودية براتب 175 ألف جنيه، اعرف التخصصات والشروط

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية