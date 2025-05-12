مصرع وإصابة 3 أشخاص صدمهم قطار في بنها

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، صدمهم قطار على شريط السكة الحديد أمام مساكن طابا في بنها، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

مصرع وإصابة 3 أشخاص صدمهم قطار ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من الإسعاف بورود إخطارا بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث قطار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث تبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، في حادث قطار على شريط السكة الحديد أمام مساكن طابا في بنها، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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